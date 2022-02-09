За неделю заболевшие коронавирусом белгородцы получили бесплатные лекарства на сумму свыше 46 млн рублей

Амбулаторное лечение продолжают 8651 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, за минувшую неделю заболевшие коронавирусом белгородцы получили бесплатные лекарства на сумму свыше 46 млн рублей. Пацинеты получают препараты при вызов врача на дом.

На Белгородчине продолжается рост числа заболевших COVID-19. Амбулаторное лечение продолжают 8651 человек. Все они бесплатно обеспечиваются необходимыми медикаментами, включенными минздравом РФ в схемы лечения.

Наиболее сложная ситуация с заболеваемостью сложилась в двух самых крупных городах региона – Белгороде и Старом Осколе. Как отметила главный врач городской поликлиники областного центра Ольга Полякова, в Белгороде, начиная с 5 февраля, фиксируется значительный рост числа обращений за медицинской помощью в амбулаторном звене. Если 31 января было 1202 вызова на дом и 436 человек лично обратились в поликлинику, то 7 февраля зарегистрировано уже 1493 вызова на дом, плюс 1117 белгородцев пришли на прием с признаками ОРВИ. В то же время болезнь не обходит и самих медработников – на больничном находятся 78 врачей городской поликлиники и 148 человек из числа среднего медицинского персонала.

Почти двукратное увеличение числа заболевших и одновременная болезнь 20 процентов сотрудников городской поликлиники стали основными причинами открытия второго амбулаторного центра в Белгороде и временного приостановление планового оказания медицинской помощи.

- Поликлинические отделения №2 и №6 теперь принимают только пациентов с ОРВИ и COVID-19, - пояснила Ольга Полякова. - В отделении №1 белгородцев с любой инфекцией не примут, так как туда переведены дневной стационар и женская консультация из отделения №2. В отделениях №4, №7 и №8 также продолжают работать неотложные отделения, которые принимают пациентов с инфекцией. В штатном режиме продолжают прием все женские консультации, дневные стационары, центр амбулаторной онкологической помощи, где по-прежнему проводят химиотерапию онкобольным. Кроме того, в каждой поликлинике ведут прием узкие специалисты в неотложных отделениях для «чистых» пациентов».

Существенно осложняют работу медиков горожане, которые вызывают врача на дом, а затем не открывают дверь прибывшей медицинской бригаде. Только 7 февраля 131 пациент оказался «недоступным» для врачей. А всего за прошедшую неделю таких вызовов было почти 1000.

Главный врач Старооскольской окружной больницы Луки Крымского Светлана Немцева, рассказала, что в муницпалитете за две последние недели в 4,5 раза возросла заболеваемость жителей, болеют 135 сотрудников медучреждения, в том числе 53 работника поликлиники.

- Стараемся предпринять все меры для оказания своевременной медицинской помощи жителям округа, - уточнила Светлана Немцева. - Первичный прием пациентов с температурой ведут даже узкие специалисты, а также врачи-стажеры из числа выпускников и ординаторов мединститута БелГУ. Сегодня ежедневно на приеме – 28-30 врачей, работающих в две смены. В то время как еще 2,5 недели назад их было 18. В три раза увеличили и число бригад, выезжающих по вызовам на дом.