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Общество8 февраля 2022 15:08

9 февраля в Белгородской области пройдет снег с дождем

Ночью подморозит до шести градусов
Алексей СЕРГУНИН
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Температура воздуха днем от минус трех до плюс двух градусов.

Температура воздуха днем от минус трех до плюс двух градусов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 9 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью повсеместно, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от одного до шести градусов мороза, днем – от минус трех до плюс двух градусов.

В Белгороде ночью от трех до пяти градусов ниже ноля, днем – от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает жителям и гостям региона, что требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электрического оборудования, соблюдение которых позволит вам максимально обезопасить себя от возникновения пожара. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области- 39-99-99.