Сотрудники колл-центра «122» перезванивают всем белгородцам, которые не дождались их ответа

«122» принимает звонки круглосуточно. Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, как выстроено взаимодействие колл-центра и медицинских учреждений Белгородской области рассказал сегодня рассказал первый заместитель губернатора – министр цифрового развития Евгений Мирошников.

Напомним, система начала работу в нашем регионе в прошлом году. Только за январь на линию поступило свыше 90 тысяч обращений от жителей Белгородской области. В среднем, ожидание ответа оператора составляет порядка минуты, еще 2,5 уходит на диалог. Все полученные оператором сведения сразу же вносятся в специальный модуль – оформляется вызов врача или же производится запись позвонившего его на прием.

- Всего оборудовано 150 рабочих мест, - отметил Евгений Мирошников. - Задействованы разные кабинеты, под работу колл-центра переоборудовано часть окон в МФЦ. Операторы распределены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: обеспечено социальное дистанцирование, проводится ежедневный контроль состояния температуры сотрудников. Но обеспечить их удаленную работу невозможно: необходимо соблюдать требования информационной безопасности, так как они работают с персональными данными.

Сегодня в работе колл-центра в час пик задействовано около 100 операторов, без учета тех, кто на больничном. В утренние часы, особенно в начале недели, в колл-центр звонят несколько тысяч человек. Пик звонков приходится на первый рабочий день недели.

- Например, в Белгороде к 10 утра было зафиксировано около четырех тысяч звонков на горячую линию «122», - сообщил глава региона Вячеслав Гладков. - Более 80 бригад работало на вызовах врача. Напомню, что в августе количество бригад было пять - шесть в сутки, а количество звонков за весь день работы достигало 500. Нагрузка, конечно, сумасшедшая. Но медики работают, стараемся сделать все, чтобы помочь тем людям, которые заболели.

Востребована телефонная линия и в ночном время: много обращений с 6 до 8 утра, с 21 до часа ночи. Напомним, что «122» принимает звонки круглосуточно.

- Всем, кто не дозвонился, перезваниваем, чтобы максимально решить вопрос, - добавил Евгений Мирошников. - В специальном модуле, в который вносится информация, видим, что врач ответил, что врач принял обратившегося в колл-центр. Отрабатываются все звонки.

Кстати, записаться на прием или вызвать врача на дом можно также и через портал «Электронная регистратура».