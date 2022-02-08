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Общество8 февраля 2022 13:03

Под Белгородом 18-летнему водителю выписали протокол за буксировку ледянки с пассажиром

Парни катались прямо по дороге
Анастасия Лемешко
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скриншот видео.

скриншот видео.

Инцидент произошел 6 февраля в Белгородском районе. Восемнадцатилетний водитель «десятки» прямо по дороге буксировал ледянку, которую оседлал его приятель. За перевозку пассажира вне кабины начинающему автомобилисту выписали протокол. Покатушки с ветерком могут обойтись ему в тысячу рублей.

- Такое «зимнее развлечение» может повлечь серьезные последствия и закончиться весьма трагически, - напоминают в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции просят белгородцев кататься на ледянках, санках и ватрушках только на оборудованных спусках и площадка, не выходящих на проезжую часть.