В Белгороде арестованы обвиняемые в разбойном нападении на мужчину

На 50-летнего мужчину напали 29 января около шести часов на улице Горького в Белгороде. По предварительным данным, злоумышленники сначала ударом в голову сбили мужчину с ног, а после нанесли еще несколько ударов. После этого они забрали у белгородца борсетку, в которой было полторы тысячи рублей, телефон и документы, а также вытащили из кармана еще один мобильник и скрылись.

Скорую и полицию вызвала прохожая, к которой обратился за помощью пострадавший мужчина. Оперативникам удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 1983 и 1985 годов рождения. Похищенные деньги они успели потратить, остальное правоохранителям удалось изъять.

По данным пресс-службы УМВД региона задержанным предъявлено обвинение в разбое. Фигуранты арестованы. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.