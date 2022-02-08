За сутки пять жителей Белгородской области умерли от коронавируса

Днем ранее умерли четверо человек, как и 5 февраля. Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались пять человек. Это две жительницы Старооскольского городского округа 1962 года рождения и 1959 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1957 года рождения и житель Новооскольского городского округа 1974 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Также среди скончавшихся - житель Яковлевского городского округа 1939 года рождения, проходивший лечение на базе Борисовской ЦРБ.

Напомним, что днем ранее умерли четверо человек, как и 5 февраля.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1959 человека.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1156 человек, от коронавируса вылечились 468 жителей региона.