Белгородцы выиграли чемпионат России по армрестлингу

Анжелика Башмина и Геннадий Маликов стали победителями турнира. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Ярославле состоялся чемпионат России по армрестлингу среди лиц с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Белгородцы Анжелика Башмина и Геннадий Маликов стали победителями турнира. Галина Скрипкина и Андрей Остриков завоевали серебряные медали.

Несмотря на немногочисленный состав, наша сборная смогла стать серебряным призером в командном зачете, благодаря чему белгородцы вошли в основной состав сборной России.