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Спорт8 февраля 2022 12:05

Белгородцы выиграли чемпионат России по армрестлингу

Турнир среди лиц с нарушением зрения прошел в Ярославле
Алексей СЕРГУНИН
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Анжелика Башмина и Геннадий Маликов стали победителями турнира.

Анжелика Башмина и Геннадий Маликов стали победителями турнира.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Ярославле состоялся чемпионат России по армрестлингу среди лиц с нарушением зрения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из разных регионов страны. Белгородцы Анжелика Башмина и Геннадий Маликов стали победителями турнира. Галина Скрипкина и Андрей Остриков завоевали серебряные медали.

Несмотря на немногочисленный состав, наша сборная смогла стать серебряным призером в командном зачете, благодаря чему белгородцы вошли в основной состав сборной России.