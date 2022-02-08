В Белгородской области стало больше товарной рыбы

Основное направление отрасли рыбоводства региона – прудовая аквакультура, которой занимаются 62 хозяйства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Белгородская область принадлежит к числу маловодных регионов России, тем не менее у нас интенсивно развивается отрасль рыбоводства. Производственные показатели увеличиваются ежегодно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Объем выращенной товарной рыбы и мальков в 2021 году составил 11901,6 тонны, что выше уровня предыдущего года практически на 900 тонн. Всего же произведено 8131,6 тонн товарной рыбы и 3770 тонн малька.

Основное направление отрасли рыбоводства региона – прудовая аквакультура, которой занимаются 62 хозяйства. На предприятиях в основном выращивают карпа, тостолобика, белого амура.

Кроме этого, на территории области осуществляют свою деятельность 17 предприятий индустриального типа, производящих форель, осетра, клариевого сома, веслоноса и бестера.