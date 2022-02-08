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Здоровье8 февраля 2022 9:20

Еще 468 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии битву у ковида выиграли 82578 человек
Алексей СЕРГУНИН
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14965 белгородцев находятся на самоизоляции.

14965 белгородцев находятся на самоизоляции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечились 468 жителей региона. Это на 377 больше, чем днем ранее, и на 356 больше, чем 5 февраля.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 82578 человек.

Тем временем 14965 белгородцев находятся на самоизоляции, 27941 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 266959 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали рекордные 1156 человек.