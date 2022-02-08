В Белгороде заработал второй амбулаторный ковид-центр

В поликлинике №2 делают все необходимые анализы. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

Накануне в поликлинике №2 на Народном бульваре, 51 заработал амбулаторный ковид-центр. Это второе подобное заведение в городе.

Он открылся в связи с активным распространением омикрон-штамма и будет работать в том же режиме, что и амбулаторный ковид-центр в поликлинике №6. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области по коронавирусу.

Амбулаторный ковид-центр на Народном бульваре работает в две смены. В первую смену прием ведут 10 врачей, во вторую – 6, а также 2 доктора в резерве.

В поликлинике №2 делают все необходимые анализы. Мазки берут в каждом кабинете, это делают врачи прямо во время приема пациентов, чтобы минимизировать их перемещение по зданию.

Замглавврача Илона Сажко отметила, в режиме амбулаторного ковид-центра поликлиника будет работать минимум две – три недели – в зависимости от ситуации с омикроном. Прикрепленные к ней белгородцы временно будут обслуживаться в поликлиниках №1 и 4.