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Здоровье8 февраля 2022 7:46

В образовательных учреждениях Белгородской области растет число заболевших ОРВИ

Закрыты полностью 19 школ
Алексей СЕРГУНИН
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На дистанционное обучение переведены свыше 400 классов.

На дистанционное обучение переведены свыше 400 классов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации заместителя начальника департамента образовательной политики Екатерины Клименченко, в детских садах Белгородской области COVID-19 болеет 23 ребенка (0,03%) и 24 работника, в школах диагноз установлен у 919 детей (0,6%) и 280 сотрудников. В профессиональных образовательных учреждениях коронавирусной инфекцией заразились 112 обучающихся (0,5%) и 28 работников. Закрытых из-за COVID-19 учреждений нет. На дистанционное обучение переведено 163 класса в школах, 43 группы детских садов и 26 групп профессиональных образовательных учреждений.

Рассказали на традиционном брифинге и о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ. В детских садах региона болеет 476 детей, в школах – 16922 ученика, в средних профессиональных образовательных учреждениях – 1709 обучающихся.

- Из-за роста заболеваемости закрыты полностью 19 школ в регионе, на дистанционное обучение переведено 274 класса, закрыто 5 детских садов, 51 группа – на карантине, - уточнила Екатерина Клименченко. - Закрытых групп и профессиональных образовательных учреждений нет.

Отметим, что статистику по заболевшим в детских садах, школах, учреждениях СПО министерство образования Белгородской области получает ежедневно.