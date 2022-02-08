«Белогорье» дома проиграло питерскому «Зениту»

Теперь 13 февраля белгородцы сыграют в Нижневартовске с местным «Нефтяником». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

В 16-м туре мужской волейбольной суперлиги «Белогорье» на своей площадке уступило питерскому «Зениту» - 1:3 (18:25, 25:23, 15:25, 19:25).

Самыми результативными в составе победителей стали Виктор Полетаев (18 очков) и Егор Клюка (17). У «Белогорья» 16 очков набрал Мохамед Аль Хачдади, 12 – Павел Тетюхин.

- Мы ожидали большего, - заявил после окончания встречи главный тренер «Белогорья» Борис Колчин. - Настрой был соответствующий. Но когда столкнулись с такими мастерами, появилась неуверенность в своих силах, что мне не понравилось больше всего. Плюс мастерство и культура обработки мяча. Столько банальных ошибок и невнимательности было с нашей стороны! Да, один сет зацепили. Казалось, выровняли игру, и дальше на характере надо было играть, как это было в начале сезона. Вы видели насколько вязко играет Питер, сколько мячей у них держится в воздухе, страховка, отыгрыш от блока. У них очень умная игра. У нас мало что получилось.

Это уже восьмое поражение белгородцев в текущем розыгрыше суперлиги, и второе – в гостях.

После 13-ти сыгранных матчей «Белогорье» занимает девятое место с 19-ю очками в активе. В ТОП-5 входят «Зенит-Казань» (46), новосибирский «Локомотив» (38), питерский «Зенит» (31), московское «Динамо» (30) и «Динамо-ЛО» (25). Правда, все они провели на один - три матча больше, чем белгородцы. Напомним, что наши парни не играли почти месяц из-за коронавируса.

Следующий матч ВК «Белогорье» сыграет 13 февраля в Оренбурге с местным «Нефтяником» (14-е место, четыре очка).