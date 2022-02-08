Белгородка перевела мошенникам больше 13 миллионов рублей

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Жертвой мошенников на этот раз стала 37-летняя жительница Белгорода. Аферисты сначала позвонили ей под видом сотрудников банка и сообщили, что кто-то пытается привязать к ее карте другой номер. Затем женщину проинформировала о якобы зафиксированных попытках оформления кредитов на ее имя в пользу третьего лица.

В процессе общения в разговор включился лже-сотрудник правоохранительных органов. Чтобы женщину окончательно сбить с толку, он позвонил с подменного номера, дублирующего телефон ведомства, и сообщил о проведении операции по разоблачению преступников, пытавшихся получить несанкционированный доступ к счету белгородки.

Мошенники убедили женщину, что она должна сработать на опережение – самостоятельно взять кредиты, чтобы деньги не ушли на чужой счет, а затем перечислить на якобы безопасные электронные сейфовые ячейки. При этом жительницу Белгорода просили сохранять полную конфиденциальность и не рассказывать ни о чем даже самым близким.

Доверившись аферистам, она взяла кредиты в четырех банках и перевела преступникам больше 13 миллионов рублей, из которых только 300 тысяч были личными сбережениями. С учетом страховок ущерб от преступления составил около 15 миллионов рублей. Для убедительности аферисты сбрасывали женщине в мессенджере поддельные документы с фиктивными банковскими печатями, фото удостоверения и уведомление о неразглашении информации с предупреждением об ответственности. Злоумышленники контролировали каждый ее шаг и давали подробные инструкции, как вести себя в банках, чтобы сотрудники финансового учреждения, которые будто бы могут быть замешаны в махинации, ничего не заподозрили.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции работают над установлением личностей злоумышленников. Белгородцев просят ни под каким предлогом не перечислять деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись. При поступлении звонков якобы из банка или правоохранительных органов обратитесь в ведомство для проверки информации самостоятельно.