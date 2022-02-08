В Белгородской области коронавирус выявили у 242 врачей и 524 человек из числа среднего медицинского персонала

Разумеется, коронавирус не обходит стороной и тех, кто находится на переднем крае борьбы с инфекцией. По данным на 7 февраля, в Белгородской области ковид подтвердился у 242 врачей и 524 человек из числа среднего медицинского персонала. В связи с этим в Белгороде отменяется плановый прием пациентов. В штатном режиме продолжат работать только женские консультации, дневные стационары, центры амбулаторной онкологической помощи и все диагностические кабинеты. Получить консультацию узких специалистов можно в отделениях неотложной помощи.

- В Белгороде при каждой поликлинике приступили к работе отделения неотложной помощи для «чистых» больных, где пациентам окажут необходимую медицинскую помощь узкие специалисты. Тотального перехода на аналогичный режим приема пациентов в других муниципальных образованиях пока не планируем, но, если эпидситуация будет ухудшаться, будем и там также действовать. Другого выхода нет, – отметил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

В регионе также продолжается прививочная кампания. По данным на 7 февраля, оба компонента вакцины получили 973437 человек, в том числе «Спутник-М» - 471 ребенок. Ревакцинацию прошли почти 274 тысячи белгородцев.