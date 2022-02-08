С начала пандемии в Белгородской области зафиксировано самое большое количество звонков на горячую линию

В Белгородской области зафиксировано самое большое с начала пандемии количество звонков, поступивших от местных жителей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Так в областном центре к десяти часам утра 7 февраля было зафиксировано около четырех тысяч обращений на горячую линию «122». На вызовах врача работало больше восьмидесяти бригад.

- Напомню, что в августе количество бригад было пять-шесть в сутки, а количество звонков за весь день работы достигало пятисот. Нагрузка, конечно, сумасшедшая. Но медики работают, стараемся сделать все, чтобы помочь тем людям, которые заболели. Лекарственные препараты в полном объеме у нас есть, доставляются вовремя. И надеюсь, что все возможности будут реализованы в полном объеме, - отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.