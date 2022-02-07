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Происшествия7 февраля 2022 15:45

За удары по рукам сотрудника белгородской колонии заключенному аферисту могут добавить еще пять лет

Мужчина не захотел отдать стражу порядка свою куртку
Алексей СЕРГУНИН
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Осужденный имеет в своем активе почти 50 фактов мошенничества на территории одного из регионов ЦФО.

Осужденный имеет в своем активе почти 50 фактов мошенничества на территории одного из регионов ЦФО.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

37-летнего осужденному, отбывающему наказание в ИК-4 УФСИН России по Белгородской области, грозит новый срок по ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы).

По версии следствия, в конце ноября прошлого года, в ходе предусмотренного распорядком исправительного учреждения обыска, обвиняемый отказался выполнить законные требования сотрудника колонии и передать свою куртку, при этом бил стража порядка по рукам и призывал других осужденных оказать ему содействие в неповиновении.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, осужденный имеет в своем активе почти 50 фактов мошенничества на территории одного из регионов ЦФО, и почти наверняка получит прибавку к сроку. Максимальное наказание по ч.2 ст.321 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.