За сутки четыре жителя Белгородской области умерли от коронавируса

И днем ранее умерли четверо человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались четыре человека. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, житель Белгорода 1950 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1970 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Напомним, что и днем ранее умерли четверо человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1954 человека.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1064 человека, от коронавируса вылечился 91 житель региона.