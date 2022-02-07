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Здоровье7 февраля 2022 14:01

За сутки четыре жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1954 человека
Алексей СЕРГУНИН
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И днем ранее умерли четверо человек.

И днем ранее умерли четверо человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались четыре человека. Это жительница Белгорода 1938 года рождения, проходившая лечение в белгородской городской больнице №2, житель Белгорода 1950 года рождения, жительница Старооскольского городского округа 1936 года рождения и житель Старооскольского городского округа 1970 года рождения. Все они проходили лечение на базе Старооскольской окружной больницы.

Напомним, что и днем ранее умерли четверо человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1954 человека.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 1064 человека, от коронавируса вылечился 91 житель региона.