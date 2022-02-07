Белгородец до смерти избил собутыльника

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области завершил расследование уголовного дела по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 11 декабря прошлого года в домовладении хутора Котляров Красногвардейского района компания мужчин распивала спиртное. В ходе застолья между обвиняемым, 34-летним ранее судимым жителем Валуек, и 68-летним мужчиной произошла ссора из-за взаимных оскорблений.

Злоумышленник кулаками, со значительной силой, избил оппонента и выволок на улицу. Через некоторое время потерпевший смог добраться до своего дома, находящемуся по соседству, где спустя два дня умер от полученных телесных повреждений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Белгородской области обязательна.