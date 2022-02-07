«Открытие» опубликовал финансовые результаты за 2021 год

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» опубликовал показатели за 2021 год, рассчитанные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Активы банка в 2021 году увеличились на 626 млрд рублей (+24% к 2020 году) в основном за счет роста кредитного портфеля, доля которого по итогам года составила 58% от активов банка.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 20% - до 2 019 млрд рублей. По юридическим лицам он вырос на 20%, а общий объем кредитов, выданных бизнесу за год, составил 1 537 млрд рублей (+14% к показателю 2020 года). Портфель физических лиц увеличился на 19%, а объем выданных розничных кредитов – на 7 % и составил 301 млрд рублей.

Портфель ценных бумаг банка по итогам прошедшего года увеличился на 62 млрд рублей (+9%). Объем средств клиентов - на 453 млрд рублей (+24%). При этом средства юридических лиц составили 1 311 млрд (+39%), частных клиентов - 1 054 млрд (+9%).

Операционный доход банка (до отчислений в резервы) составил в 2021 году 165 млрд рублей (+28%), а операционные расходы возросли на 10% - в основном за счет увеличения расходов на персонал и инвестиций в ИТ.

В целом, нормативы достаточности капитала и ликвидности банк «Открытие» соблюдает с существенным запасом.