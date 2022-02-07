На Белгородчину надвигается потепление

В Белгороде ночью около ноля градусов. Фото: Артем ГРЕБЕНИК

По данным белгородских синоптиков, завтра, 8 февраля на территории региона ожидается облачная погода. Ночью и днем временами осадки в виде снега и мокрого снега, местами с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер южный, днем с переходом на северо-западный от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до двух градусов тепла, днем – от минус одного до плюс четырех градусов.

В Белгороде ночью около ноля градусов, днем – от ноля до двух градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании печного отопления проверяйте исправность печи и дымохода, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу.

Автомобилистам советуют быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и иметь дополнительные запасы горючего. При движении сохраняйте более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами, так как тормозной путь из-за гололедицы значительно увеличивается. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.