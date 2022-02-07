Сборная Белгородской области заняла первое место в чемпионате и первенстве ЦФО по ушу-саньда

Участие в турнире приняли 180 спортсменов из десяти регионов РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 6 февраля, во Владимире завершились чемпионат и первенстве ЦФО по ушу-саньда. Участие в турнире приняли 180 спортсменов из десяти регионов РФ.

Спортивную школу Валуек представили 14 человек.

Победителями стали Иван Горбачев, Александра Горбачева, Владислав Севостьянов, Андрей Шевченко и Георгий Шрамов. Вторые место заняли - Алексей Посохов, Владимир Лебедев и Родион Горбачев. Третьими финишировали Семен Шеховцов, Владислав Горбачев, Родион Полянских и Арман Бахчагюлян.

В командном зачете победу одержала сборная Белгородской области.