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Спорт7 февраля 2022 13:05

Сборная Белгородской области заняла первое место в чемпионате и первенстве ЦФО по ушу-саньда

Соревнования финишировали во Владимире
Алексей СЕРГУНИН
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Участие в турнире приняли 180 спортсменов из десяти регионов РФ.

Участие в турнире приняли 180 спортсменов из десяти регионов РФ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 6 февраля, во Владимире завершились чемпионат и первенстве ЦФО по ушу-саньда. Участие в турнире приняли 180 спортсменов из десяти регионов РФ.

Спортивную школу Валуек представили 14 человек.

Победителями стали Иван Горбачев, Александра Горбачева, Владислав Севостьянов, Андрей Шевченко и Георгий Шрамов. Вторые место заняли - Алексей Посохов, Владимир Лебедев и Родион Горбачев. Третьими финишировали Семен Шеховцов, Владислав Горбачев, Родион Полянских и Арман Бахчагюлян.

В командном зачете победу одержала сборная Белгородской области.