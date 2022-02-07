В Белгороде ежедневно проводится дезинфекция общественного транспорта

Для дезинфекции используется специальный раствор, содержащий безопасное для человека количество хлора. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Белгороде каждый день проводится дезинфекция общественного транспорта. Это необходимо, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Генеральная обработка дезинфицирующими средствами ожидает каждое транспортное средство в гараже в конце рабочего дня. Предварительно в автобусе проводят обычную мойку. Шесть – семь раз за смену водители протирают поручни и ручки в салоне.

Для дезинфекции используется специальный раствор, содержащий безопасное для человека количество хлора.

Меры предпринимаются, чтобы сократить количество заражений коронавирусом. Только за сутки в Белгороде ковид подтвердился у 320 человек, двое умерли.