Белгородские энергетики напоминают об ответственности за незаконное размещение стороннего оборудования на опорах ЛЭП

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» напоминает о недопустимости самовольного размещения проводов и стороннего оборудования на опорах линий электропередачи. Это затрудняет выполнение ремонтно-профилактических и аварийно-восстановительных работ, а также представляет опасность для жизни и здоровья людей.

В первую очередь, это относится к кабелям волоконно-оптических линий связи, строительство которых операторы связи выполняют в нарушение действующего законодательства, норм электробезопасности и без согласования с энергетиками.

Размещение оборудования, линий связи на объектах электроэнергетики без заключения договора, либо с нарушением его условий противоречит требованиям пп. 18-19 Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 1284. В случае выявления подобных фактов проводится претензионно-исковая работа, направленная на взыскание с собственника сумм незаконного обогащения. Кроме этого, филиал оставляет за собой право в установленном законом порядке демонтировать незаконно размещенное оборудование и взыскать с нарушителя расходы на демонтаж.

- Несанкционированный подвес проводов на опорах ЛЭП без согласования и получения технических условий, разработки проектной документации, получения допуска для производства работ на линиях электропередачи является грубым нарушением техники безопасности и имущественных прав сетевой организации, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников. – К сожалению, такие факты встречаются, поэтому мы и дальше будем бороться с несанкционированным использованием объектов электросетевой инфраструктуры.