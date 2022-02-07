Еще 91 житель Белгородской области вылечился от коронавируса

За сутки число выздоровевших уменьшилось на 21 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 91 житель региона. Это на 21 меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 82110 человек.

Тем временем 14965 белгородцев находятся на самоизоляции, 27826 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 266275 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали рекордные 1064 человека.