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Здоровье7 февраля 2022 9:01

Еще 91 житель Белгородской области вылечился от коронавируса

Всего с начала пандемии битву у ковида выиграли 82110 человек
Алексей СЕРГУНИН
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За сутки число выздоровевших уменьшилось на 21 человека.

За сутки число выздоровевших уменьшилось на 21 человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки от коронавируса вылечился 91 житель региона. Это на 21 меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса вылечились 82110 человек.

Тем временем 14965 белгородцев находятся на самоизоляции, 27826 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 266275 - сняты с самоизоляции.

Как сообщалось ранее, 6 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали рекордные 1064 человека.