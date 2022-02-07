Белгородские гандболисты сенсационно победили в Воронеже

Белгородцы нанесли географическим соседям первое поражение в сезоне. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Вчера белгородский «Технолог-Спартак» встречался в гостях с «ВГТУ-Воронеж» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужчин. Это был второй матч между командами за два дня. Первый завершился победой хозяев – 41:28. Казалось, что воронежцы без проблем одолеют белгородцев, так как ведут борьбу за выход в суперлигу, а «Технолог-Спартак» по сути, не имеет турнирных задач, располагаясь в середине таблицы. Более того, до вчерашнего дня воронежцы никому не проигрывали.

Но произошло чудо – подопечные Сергея Крамского одержали волевую победу. Проиграв первый тайм 12:15, наши парни собрались и одолели единоличного лидера турнира – 31:28.

Самыми результативными у гостей стали Никита Бабкин, Виталий Стрельников и Никита Задорожний, набравшие по шесть очков.

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе белгородцев стало 13 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 16 баллов.

Теперь 19 и 20 февраля «Технолог-Спартак» примет на своей площадке ростовский «ДГТУ-Лидер» (пятое место, пять очков).