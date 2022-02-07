В жутком ДТП под Белгородом погибли женщина и шестилетний ребенок

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Жуткая авария произошла в воскресенье, 7 февраля, в половине восьмого вечера в районе села Веселое Красногвардейского района. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Пежо» при выполнении обгона выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Калину», в которой ехала семья.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, двое пассажиров отечественного автомобиля – 33-летняя женщина и шестилетний ребенок – от полученных травм погибли на месте происшествия. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы 31-летний водитель отечественного автомобиля, управлявший иномаркой мужчина и его 32-летний пассажир.

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

Еще одно смертельное ДТП в этот же день произошло в Валуйском городском округе. По предварительным данным, около 13 часов 40 минут 23-летняя девушка на «четырнадцатой» на пятом километре дороги «Валуйки – Алексеевка - Красное» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с «Ауди А6» под управлением 68-летнего мужчины. От полученных травм 23-летний пассажир отечественного автомобиля умер в больнице. В медицинское учреждение также доставлены оба водителя и 53-летняя пассажирка иномарки.