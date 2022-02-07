МХК «Белгород» во второй раз одолел гостей из Новомосковска

Теперь 15 и 16 февраля белгородцы сыграют на выезде с «ЭкоНива-Бобров». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Накануне в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» одержал волевую победу над «АКМ-Юниор» из Новомосковска (4:3).

Дублем в составе хозяев отметился Денис Фадеев (3-я, 1:0, 6-я, 2:1). По разу гостей огорчили Данила Сидоров (46-я, 3:3) и Александр Агапкин (47-я, 4:3).

Это уже четвертая кряду победа белгородцев в этом календарном году. Ранее наши парни дважды одолели салехардский «Ямал», и один раз – «АКМ-Юниор».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 48 очков после 32-х игр при разнице шайб 116:89. Выше нас располагается «ЭкоНива-Бобров» (54) и «СКА-ГУОР Карелия» (53). В ТОП-5 также входят «Россошь» (45) и «Динамо-Юниор» (39).

Теперь 15 и 16 февраля белгородцы сыграют на выезде с «ЭкоНива-Бобров». Обе встречи начнутся в 18:00.