В Белгородской области открылся еще один военно-патриотический клуб

Ребята будут заниматься здесь рукопашным боем, ориентированием, общевойсковой, парашютной, тактической, строевой и горной подготовкой. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района.

В Краснояружском районе открылся еще один военно-патриотический клуб. Он создан на базе местного отделения ДОСААФ России. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Ребята будут заниматься здесь рукопашным боем, ориентированием, общевойсковой, парашютной, тактической, строевой и горной подготовкой, а также участвовать в гражданско-патриотических мероприятиях. У школьников есть хорошая возможность приобщиться к жизни защитников Отечества и подготовиться к службе в армии.

Вступить в ряды юных армейцев могут краснояружцы в возрасте от 10 до 27 лет.

Отметим, что ВПК «Юный армеец» – это уже второй военно-патриотический клуб в районе. Первый, «Русич» был основан более 20 лет назад, он носит имя Героя Советского Союза Ивана Вдовытченко.