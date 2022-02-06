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Общество6 февраля 2022 9:35

Под Белгородом воры на лошади вывезли металл со двора местного жителя

Подозреваемых спустя несколько месяцев задержали
Анастасия Лемешко
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Кража произошла еще в июле этого года в одном из сел Шебекинского городского округа. Со двора дома воры похитили металлические листы. Ущерб, причиненный собственнику, составил девятнадцать с половиной тысяч рублей.

Участковым удалось спустя время установить подозреваемых и задержать их. Ими оказались двое безработных местных жителей. По предварительным данным, похищенный металл они погрузили в телегу и вывезли на лошади, а после продали. Вырученные деньги злоумышленники потратили.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.