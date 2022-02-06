В Белгородской области от коронавируса привились 350 подростков

Первая партия вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступила в Белгородскую область в конце января. 720 до препарата «Спутник М» распределили между медицинскими организациями региона. На сегодня от коронавируса привились 350 детей. Вакцинацию они проходили добровольно с согласия родителей и одобрения медиков. Осложнений у детей не зарегистрировано.

На сайте правительства региона сообщается, что после поступления следующего транша препарата в области откроют для подростков электронную запись на вакцинацию. Пока предварительно можно записаться через участкового врача-педиатра или школьного врача либо. Номера телефонов также размещены на сайте детской областной больницы. Всех желающих внесут в электронную очередь, как только поступит вакцина.

Ежедневно в регионе прививаются до 30 детей. В Белгороде – по пять-шесть. Перед этим врач проводит медосмотр, измеряет температуру и сатурацию. При обнаружении признаков ОРВИ вакцинацию откладывают до полного выздоровления.

Противопоказания к прививке у детей такие же, как и у взрослых - острые и хронические заболевания в стадии обострения, аллергические реакции на компоненты вакцины.

- Приоритет пока отдается здоровым детям. Дети до 12 лет не прививаются, потому что нет клинических испытаний по вакцинации. Дети с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет или онкологическое заболевание в ремиссии будут прививаться только при совместном осмотре и решении консилиума врачей, - рассказала главный врач детской областной больницы Ирина Кизилова.

На вакцинации ребенка в возрасте от 12 до 14 лет присутствие родителя или опекуна обязательно. С 15 лет можно прийти на прививку самому, но предварительно родители должны подписать согласие на вакцинацию.