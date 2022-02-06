Цифры по коронавирусу на Белгородчине продолжают расти - за сутки заболели 976 человек

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Белгородской области коронавирус выявили еще 976 человек. Выздоровели за это же время 112. Умерли четверо. Это двое жителей Старого Оскола – мужчина 1946 года рождения и женщина 1992 года рождения, жительница Новооскольского горокруга 1947 года рождения и житель Красногвардейского района 1955 года рождения.

Госпитализированы в настоящее время 915 жителей региона с COVID-19. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 44. Проходят лечение амбулаторно 7097.

Всего за время пандемии в регионе заболели коронавирусом 91981 человек. Выздоровели 82019. Умерли 1950.