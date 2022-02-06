Белгородские гандболисты проиграли в Воронеже

Сегодня, 6 февраля, команды проведут в спортивном центре «Гран-При» повторный матч. Начало – в 11:00. Фото со страницы БГТУ им. В.Г. Шухова в VK.

Белгородский «Технолог-Спартак» встречался в гостях с «ВГТУ-Воронеж» в рамках чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужчин. Иллюзий на тему победителя в противостоянии с лидером турнира у наших парней не возникало.

Воронежцы уже к перерыву сделали весомую заявку на победу (19:11), и во второй половине встречи лишь нарастили перевес. Итог – 41:28 в пользу хозяев.

Самыми результативными у гостей стали Дмитрий Симонов (восемь очков) и Игорь Неклюдов (семь).

Таким образом, после вчерашнего игрового дня в активе белгородцев осталось 11 очков, они занимают промежуточное четвертое место в таблице. Отставание от лидирующего «ВГТУ-Воронеж» составляет 18 баллов.

Сегодня, 6 февраля, команды проведут в спортивном центре «Гран-При» повторный матч. Начало – в 11:00.