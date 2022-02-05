МХК «Белгород» одержал крупную победу и досрочно вышел в плей-офф

Теперь 6 февраля белгородцы проведут повторный матч на «Оранжевом льду» с «АКМ-Юниор». Фото со страницы МХК «Белгород» в VK.

Сегодня в рамках первенства НМХЛ МХК «Белгород» на «Оранжевом льду» разгромил «АКМ-Юниор» из Новомосковска (6:2).

Две шайбы, включая, победную, забросил Илья Болдырев (34-я, 2:2, 44-я, 3:2). По разу гостей огорчили Александр Агапкин (32-я, 1:2), Мартин Слепынин (46-я, 4:2), Максим Сизов (48-я, 5:2) и Максим Ащеулов (50-я, 6:2).

Этот успех помог белгородцам завоевать досрочную путевку в плей-офф турнира.

После сегодняшнего игрового дня МХК «Белгород» занимает третье место в западной конференции. В активе нашей команды 46 очков после 31-й игры при разнице шайб 112:86. Выше нас располагается «ЭкоНива-Бобров» (54) и «СКА-ГУОР Карелия» (53). В ТОП-5 также входят «Россошь» (45) и «Динамо-Юниор» (39).

Теперь 6 февраля белгородцы проведут повторный матч на «Оранжевом льду» с «АКМ-Юниор». Начало встречи в 13:00.