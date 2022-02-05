В отношении белгородца, ударившего жену шваброй, возбудили уголовное дело

Семейный конфликт произошел в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, 65-летний мужчина во время ссоры с женой ударил ее по ноге деревянной шваброй. Женщина получила травму, повлекшую легкий вред здоровью, и обратилась с заявлением в полицию. В отношении супруга возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия – два года колонии. Полицейские призывают белгородцев, став жертвой или очевидцем семейно-бытового конфликта, не медлить с обращение в органы внутренних дел.

- Своевременное вмешательство позволит предупредить совершение более тяжкого преступления. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому, - отметили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.