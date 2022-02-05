В Белгороде вспоминают жертв трагедии на камышитовом заводе

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня трагедии на камышитовом заводе. В конце декабря 1941 года Белгород был захвачен фашистами. Оккупанты установили комендантский час. Начались публичные казни и аресты.

Утром 5 февраля захватчики отвезли пленных на камышитовый завод на окраине села Михайловка. Это был небольшой сарай длиной около 25 метров. В мирное время здесь перерабатывали камыш, делая из него специальные настилы. По разным оценкам, преступники расстреляли и казнили здесь до двух тысяч человек. Арестованных заводили в помещение по 30-35 человек и расстреливали. Затем строение взорвали и подожгли. Позже во время раскопок здесь были обнаружены останки людей. Среди жертв кровавой трагедии были и дети.

Сейчас на этом месте, в районе улицы Корочанской, 85-А, установлен памятный знак. Сегодня глава региона Вячеслав Гладков, вместе с мэром Белгорода Антоном Ивановым, представителями ветеранских организаций и кадетами принесли сюда цветы.

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

- К сожалению, мало кто знает о событиях на камышитовом заводе. Предлагаю проработать вопрос о возможности создания мемориального парка на месте трагедии, – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он также отметил, что в регионе достаточно музейных комплексов, посвященных масштабным военным действиям, но вместе с тем мало внимания уделяется истории освобождения Белгорода от оккупации.

Сегодня в истории еще одна памятная дата, связанная с Великой Отечественной войной. О ней на своей странице в соцсети напомнили сотрудники музея-диорамы «Огненная дуга».

5 февраля 1924 года родился Герой Советского Союза, рядовой пехоты Александр Матвеевич Матросов. У деревни Чернушки Псковской области 23 февраля 1943 года красноармеец закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота. Его подвиг широко освещался не только в газетах и журналах, но и нашел отражение в литературе и кино. А сам Александр Матросов стал символом храбрости и самоотверженности советских солдат.