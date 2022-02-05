В Белгороде врачи рассказали, во сколько обойдется покупка бесплатных лекарств от коронавируса

По словам главврача городской поликлиники города Белгорода Ольги Поляковой, в регионе закуплены все необходимые для лечения коронавируса и ОРВИ препараты. Это инфагель, интерферон-альфа, арбидол, коронавир, ксарелто, эликвис и парацетамол.

- Если человек будет сам покупать эти лекарства, выйдет немаленькая сумма. Смотрите сами: 5600 рублей – одна упаковка коронавира, инфагель – 320 рублей, ксарелто – 3600, эликвис – около 3000. Выходит около 15 тысяч рублей. А если в семье заболели сразу три человека? Представляете, какая сумма. Мы все это даем бесплатно, - отметила Ольга Полякова.

Она также обратила внимание на то, что назначение должен делать исключительно лечащий врач. Самолечение жителям региона заниматься не рекомендуют.

- К примеру, у коронавира есть некоторые побочные эффекты – поражение сердечно-сосудистой системы в виде тяжелых аритмий. Врач обязательно должен это учитывать при выборе лекарства и интересоваться у пациента по поводу наличия кардиостимуляторов, операций, тяжелых пороках сердца и уже принимать решение: назначать этот препарат или выбирать арбидол, - сообщается на сайте правительства региона.

Всего на закупку лекарств для лечения коронавируса у амбулаторных пациентов по поручению губернатора было выделено 300 миллионов рублей. Закуплены противовоспалительные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты. Они поставлены во всем муниципалитеты и по медицинским показаниям предоставляются бесплатно.