6 февраля в Белгородской области будет снежно и морозно

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, в воскресенье, 6 февраля будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой снег.

Ветер ночью южный, днем с переходом на западный от семи до 12-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от шести до 11-ти градусов мороза, днем – от минус четырех до плюс одного градуса.

В Белгороде ночью от семи до девяти градусов ниже ноля, днем – от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

Участникам дорожного движения спасатели рекомендуют перед выездом проверять состояние стеклоочистителей и световых приборов. На дороге строго соблюдайте правила дорожного движения, с осторожностью управляйте транспортным средством во время осадков. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, будьте особо бдительны на перекрестках и пешеходных переходах.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения «112» или «101». Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области - (84722) 39-99-99.