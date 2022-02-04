Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье4 февраля 2022 15:12

С 7 февраля еще одна белгородская поликлиника начнет обслуживать пациентов с ковидом

Амбулаторный центр развернут на Народном бульваре, 51
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Теперь заболевшие белгородцы будут лечиться в двух поликлиниках. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

Теперь заболевшие белгородцы будут лечиться в двух поликлиниках. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

С 7 февраля амбулаторный ковидный центр развернут на базе поликлиники № 2 на Народном бульваре, 51 в Белгороде. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники Ольга Полякова. Теперь заболевшие белгородцы будут лечиться в двух поликлиниках.

При этом медицинские бригады выезжать на дом будут только из поликлиники № 6.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 799 человек, от коронавируса вылечились 762 жителя региона, умерли - четверо.