С 7 февраля еще одна белгородская поликлиника начнет обслуживать пациентов с ковидом

Теперь заболевшие белгородцы будут лечиться в двух поликлиниках. Фото оперштаба Белгородской области по коронавирусу.

С 7 февраля амбулаторный ковидный центр развернут на базе поликлиники № 2 на Народном бульваре, 51 в Белгороде. Об этом рассказала главный врач городской поликлиники Ольга Полякова. Теперь заболевшие белгородцы будут лечиться в двух поликлиниках.

При этом медицинские бригады выезжать на дом будут только из поликлиники № 6.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 799 человек, от коронавируса вылечились 762 жителя региона, умерли - четверо.