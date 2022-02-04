За сутки четыре жителя Белгородской области умерли от коронавируса

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались четыре человека. Это жительница Белгорода 1945 года рождения, жительница Яковлевского горокруга 1961 года рождения, проходившие лечение на базе белгородской городской больнице №2.

Также среди скончавшихся - жительница Белгородского района 1953 года рождения, жительница Старого Оскола 1956 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли трое человек, а 1 февраля – пять.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончался 1941человек.

Как сообщалось ранее, 3 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 799 человек, от коронавируса вылечились 762 жителя региона.