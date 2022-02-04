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Общество4 февраля 2022 13:31

Белгородцу грозит срок за попытку заставить свидетеля с помощью раскаленной кочерги и кулаков изменить показания

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело
Анастасия Лемешко
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Инцидент произошел в Новооскольском городском округе. В производстве дознавателей было уголовное дело по обвинению 33-летнего местного жителя в угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Свидетелем по нему проходила 38-летняя женщина.

По предварительным данным, в один из дней фигурант случайно столкнулся с ней в общей компании. Мужчина не придумал ничего лучше, как потребовать от женщины изменить показания – сказать, что в момент происшествия она была в другой комнате и ничего не видела, но та отказалась. Тогда злоумышленник ударил ее в лицо и, склонив над печной плитой, стал угрожать. Даже когда свидетель согласилась, мужчина продемонстрировал ей для убедительности раскаленную кочергу. Пообещав выполнить все требования, женщина покинула компанию.

- Позже она рассказала о случившемся сотрудникам полиции, обратившим внимание на наличие у нее телесных подтверждений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Теперь в отношении мужчины возбуждено еще и уголовное дело за принуждение свидетеля к даче показаний с применением насилия. Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.