В Белгороде автомобилистка с итальянскими правами совершила ДТП на ж/д переезде

фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в ночь со 2 на 3 февраля на Кашарском проезде в городе Белгороде. По данным полиции, 37-летняя женщина на «Ниссан Кашкай» наехала на конструкции, обеспечивающие безопасность на железнодорожном переезде.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД она предъявили итальянское водительское удостоверение. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, при общении с сотрудниками полиции женщина вела себя довольно агрессивно. Она нелицеприятно высказывалась в адрес автоинспекторов. Судя по видео, водитель уверяла, что на нее наехал шлагбаум. Во время общения с инспекторами и работниками железной дороги, женщина демонстрировала владение русским и иностранным языками. А вот проходить медицинское освидетельствование она отказалась.

В отношении женщины составили два административных протокола – за отказ от освидетельствования и повреждение ж/д переезда.

- Материал по факту нецензурных высказываний в адрес сотрудников ГИБДД будет передан для принятия процессуального решения в Следственный комитет, - добавили в пресс-службе УМВД региона.