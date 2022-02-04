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Спорт4 февраля 2022 10:09

Белгородский «Салют» сыграет на сборе в Кисловодске пять матчей

В Ставропольском крае наша команда проведет две недели - с 16 февраля по 2 марта
Алексей СЕРГУНИН
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Пятый спарринг намечен на 19 февраля, но соперник определится позднее.

Пятый спарринг намечен на 19 февраля, но соперник определится позднее.

Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске проведет пять контрольных матчей. В настоящий момент определены четыре соперника, все они выступают в ФНЛ-2.

Подопечные Виктора Навоченко сыграют с махачкалинским «Легионом Динамо» (22-го февраля), орехово-зуевским «Знаменем Труда» (25-го), нальчикским «Спартаком» (28-го) и ижевским «Зенитом» (2 марта).

Пятый спарринг намечен на 19 февраля, но соперник определится позднее.

Напомним, что в Ставропольском крае наша команда проведет две недели - с 16 февраля по 2 марта.