Белгородский «Салют» сыграет на сборе в Кисловодске пять матчей

Пятый спарринг намечен на 19 февраля, но соперник определится позднее. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Белгородский «Салют» на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске проведет пять контрольных матчей. В настоящий момент определены четыре соперника, все они выступают в ФНЛ-2.

Подопечные Виктора Навоченко сыграют с махачкалинским «Легионом Динамо» (22-го февраля), орехово-зуевским «Знаменем Труда» (25-го), нальчикским «Спартаком» (28-го) и ижевским «Зенитом» (2 марта).

Пятый спарринг намечен на 19 февраля, но соперник определится позднее.

Напомним, что в Ставропольском крае наша команда проведет две недели - с 16 февраля по 2 марта.