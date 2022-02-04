В некоторых белгородских поликлиниках болеют до 30-ти врачей

Главные врачи поликлинического звена перестраивают работу в зависимости от ситуации. Фото: Ксения Высотина

- Главная проблема сегодняшнего дня - это вызов врача, - обратился сегодня к жителям региона губернатор Вячеслав Гладков через свои соцсети. - Служба «122» работает хорошо, вызовы принимаем все, но в течение дня пока их не отрабатываем. Почему? Болеет большое количество врачей. В некоторых поликлиниках, например, Белгорода болеет до 30 человек. Главные врачи поликлинического звена перестраивают работу в зависимости от ситуации. Добавляют на место заболевших тех врачей, которые по состоянию здоровья могут выполнить эту работу. Надеюсь, на этой неделе мы сможем оперативно выстроить работу таким образом, чтобы каждый вызов отрабатывался в течение рабочего дня. Ежедневно прилагаем к этому все усилия.

Медицинскими препаратами область обеспечена в полном объеме. Они закуплены и доставлены в каждое муниципальное образование. С этим у нас проблем нет. Стараемся все сделать таким образом, чтобы максимально повлиять на ситуацию с распространением как ковида, так и ОРВИ. Ситуация непростая, но она находится под контролем.

Также глава региона прокомментировал ситуацию с заболевшими детьми.

- 741 ребенок и 253 работника школ болеют ковидом. 15 тысяч детей из 167 тысяч и 600 работников школ болеют ОРВИ. Как вы видите, эпидемиологический порог в 20 процентов мы не перешли. Но мы очень внимательно следим за развитием ситуации фактически ежечасно и принимаем точечные ограничительные действия. Если в классе один ребенок заболел ковидом, весь класс мы переводим на дистанционное обучение. Если достигаем 20% заболеваемости ОРВИ - переводим класс или школу на карантин. В каждом муниципальном образовании ситуация разная. Есть муниципалитеты, в которых идет рост заболеваемости. Есть муниципальные образования, например, Красногвардейский район и Корочанский район, где заболеваемость идет на спад.