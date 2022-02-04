Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 февраля 2022 7:22

Украинец пытался подкупить белгородского таможенника

За пять тысяч рублей он хотел перевезти запрещенные предметы и избежать административного наказания
Алексей СЕРГУНИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Осужденный уже оплатил штраф в 25 тысяч рублей.

Осужденный уже оплатил штраф в 25 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

46-летний житель Украины признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

В начале декабря прошлого года в ночное время мужчина перевозил с территории Украины в Россию товары для сельскохозяйственного производства, запрещенные к ввозу в РФ.

Нарушителя задержали в пункте пропуска Нехотеевка Белгородской таможни. Мужчина попытался избежать ответственности за правонарушение получить разрешение на ввоз товара при помощи взятки в пять тысяч рублей.

Инспектор таможни от получения денежных средств отказался, а злоумышленник был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, но осужденный уже оплатил штраф.