Украинец пытался подкупить белгородского таможенника

Осужденный уже оплатил штраф в 25 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

46-летний житель Украины признан виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Об этом сообщает пресс-служба Белгородской транспортной прокуратуры.

В начале декабря прошлого года в ночное время мужчина перевозил с территории Украины в Россию товары для сельскохозяйственного производства, запрещенные к ввозу в РФ.

Нарушителя задержали в пункте пропуска Нехотеевка Белгородской таможни. Мужчина попытался избежать ответственности за правонарушение получить разрешение на ввоз товара при помощи взятки в пять тысяч рублей.

Инспектор таможни от получения денежных средств отказался, а злоумышленник был задержан.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу, но осужденный уже оплатил штраф.