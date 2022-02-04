В Белгородской области финишировал арт-фестиваль «Снег 2022»

Теперь в центре Строителя можно встретить 30 фигурных снеговиков. Фото пресс-службы Яковлевского городского округа.

В Яковлевском районе состоялся арт-фестиваль «Снег 2022». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Сретенском парке города Строитель семьи соревновались в фигурной лепке снеговиков и украшении саней. Около 40 участников представили свои работы в номинациях «Арт-снеговик» и «Арт-сани». Авторов самых креативных работ члены жюри отметили подарками.

Теперь в центре Строителя можно встретить 30 фигурных снеговиков.

Отметим, что волонтеры округа подготовили для жителей и еще одну активность: создание граффити на инсталляции «Снег-2022».