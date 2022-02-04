В Белгородской области на 3 февраля было госпитализировано 98 детей с коронавирусом. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

- Регион готов к росту детской госпитализации. Сначала у нас было 30 коек, сейчас уже 100. В настоящее время готовы увеличить до двухсот. При необходимости будем еще увеличивать. Со взрослыми это уже проходили, поэтому схема одна, и понятно, какие действия нужно предпринимать, чтобы развернуть дополнительные койки, - сообщил глава областного минздрава.

Всего для пациентов с коронавирусом в регионе развернуто 1 512 мест. Отмечается, что необходимости задействовать резервы коечного фонда для взрослых сейчас нет.