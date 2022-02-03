За январь на горячую линию 122 позвонили больше 90 тысяч белгородцев

Опыт работы запущенной в Белгородской области горячей линии с номером 122 признали одним из лучших в стране. По оценке минздрава, практика вошла в пятерку передовых. Специалисты медицинского колл-центра помогают жителям региона вызвать врача на дом, узнать график работы или записаться на прием, а также получить другую информацию по оказанию медицинской помощи. Только в январе сюда поступило 90753 звонка. В среднем ожидание ответа составляет две минуты.

- У нас сегодня был селектор Минздрава, где нас отметили как один из тех регионов, которые принимают практически все вызовы на номер «122». Было специальное тестирование министерства здравоохранения: они звонили инкогнито и проверяли работоспособность всех линий Российской Федерации, - рассказал глава областного министерства здравоохранения Андрей Иконников.

В колл-центре посменно работают 95 операторов. Наибольшее количество задействовано в утренние часы.

- Если мы раньше принимали до пяти тысяч звонков в сутки максимум, то сегодня кол-центр ежесуточно обрабатывает от пяти до шести тысяч телефонных обращений, - отметила руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина.

До недавнего времени операторы принимали звонки с восьми часов утра до восьми вечера. Ночные обращения записывались и уже затем отрабатывались. С этой недели медицинский колл-центр работает круглосуточно.

- Видна востребованность. Звонки ночные есть – обычно с 6 до 8 часов и с 21 до 23-х и до 1 часа ночи. У нас в это время работает неполный штат операторов, меньшее количество людей. Это все-таки резервное время, – рассказала Олеся Митякина.