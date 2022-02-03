Из-за ОРВИ в Белгородской области на дистанционку перевели 15 школ

В министерстве образования Белгородской области рассказали, как в регионе обстоят дела с заболеваемостью в школах и детских сада. Из-за ковида на сегодняшний день ни одно из таких учреждений не закрыто. На 3 февраля на дистанционное обучение было переведено 349 классов и 35 групп в 11 учреждениях профобразования. В детских садах на карантине - 57 групп.

Вместе с тем отмечается небольшой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Болеют 15252 ребенка и 646 сотрудников учреждений образования. Из-за ОРВИ на дистанционку перешли 15 школ и на время закрыли три детских сада.

Как сообщается на сайте правительства региона, класс или группу переводят на дистант если у двадцати процентов обучающихся подтвердилось заболевание. Ребенок может учиться удаленно и по заявлению родителей. Но желающих не так много, эти случаи единичные. Перед тем, как перевести ребенка на дистант, педагоги обсуждают с его родителями технические возможности и условия такого обучения. Формы могут быть разными – карты урока в информационной системе «Виртуальная школа», онлайн-консультации с учителями во внеурочное время и так далее.