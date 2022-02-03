В Белгородской области осудили наркодилера

Приговор вступил в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли канал распространения наркотических средств в регионе, а также транзита в другие субъекты страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В результате проведенного УФСБ России по Белгородской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин РФ Исаков С.В., который, будучи причастным к незаконному поступлению в регион синтетических наркотических средств в особо крупном размере, намеревался сбыть их в других регионах России. Осенью прошлого года в наш регион из Удмуртской республики прибыл И., где изъял тайниковую закладку с наркотическим веществом для последующей перевозки в Оренбург с целью дальнейшего распространения наркотических средств. Сообщник И. при помощи одного из мессенджеров сообщил географические координаты, фото и передал текстовое описание месторасположения тайника с наркотиками. И. изъял содержимое тайника и по дороге в Оренбург на личном автомобиле был задержан белгородскими сотрудниками УФСБ. При нем обнаружили прозрачные пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, содержащим наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой около трех килограммов. В ходе следствия причастность И. к противоправной деятельности была полностью доказана. Белгородский областной суд отправил мужчину в исправительную колонию строго режима на семь лет. Приговор вступил в законную силу.