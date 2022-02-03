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Здоровье3 февраля 2022 13:20

За сутки три жителя Белгородской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе от ковида скончались 1937 человек
Алексей СЕРГУНИН
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Днем ранее умерли пять человек.

Днем ранее умерли пять человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались три человека. Это два жителя Старого Оскола 1949 года рождения, жительница Старого Оскола 1949 года рождения, проходившие лечение в Старооскольской окружной больнице.

Напомним, что днем ранее умерли пять человек.

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса скончались 1937 человек.

Как сообщалось ранее, 1 февраля в регионе положительный тест на COVID-19 сдали 724 человека, а от коронавируса вылечился 661 житель региона.

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